Gilberto Braga viveu história de amor com Edgar Moura por quase 50 anos

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O autor Gilberto Braga, morto nesta terça-feira (26/10) aos 75 anos, sofria da doença de Alzheimer. Ele estava internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, desde a última sexta-feira (22/10), em decorrência de uma infecção sistêmica, causada por uma perfuração no esôfago, e acabou não resistindo.



Dentre os sucessos escritos pelo novelista estão as novelas Escrava Isaura (1976), Dancin' days (1978), Vale tudo (1988), Anos dourados (1986), Anos Rebeldes (1992), Dono do mundo (1991) e Celebridade (2003). Em 2008 , ele venceu o Emmy Internacional de Melhor Telenovela com Paraíso tropical (2007).



Entretanto, o que pouca gente sabe é que um dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira viveu sua própria história de amor e parceria durante quase 50 anos. Gilberto era casado com o decorador Edgar Moura Brasil .

Os dois subiram ao altar em 2014 , após 41 anos de relacionamento. Na ocasião, eles assinaram um contrato de união estável em uma celebração no apartamento onde moravam, no Arpoador , zona sul da capital fluminense. Eles ficaram noivos no final de 2013 em Paris.



De acordo com as informações do colunista Zean Bravo, do jornal Extra, apesar de íntima, a festa contou com nomes como Gloria Pires , Fernanda Montenegro , Dennis Carvalho , Deborah Evelyn , Oskar Metsavaht , Lilibeth Monteiro de Carvalho , Ricardo Linhares , Silvio de Abreu e outros nomes.



Gilberto e Edgar disseram sim a união ao som da faixa Faz parte do meu show, de Cazuza. A mãe do cantor e compositor, inclusive, também estava entre os convidados.

A última postagem do casal no perfil do decorador no Instagram foi feita em outubro de 2016 , durante uma viagem a Nova York .