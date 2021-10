Viúvo de Gilberto Braga, Edgar Moura Brasil se pronuncia após morte do autor

RN Ronayre Nunes

Gilberto e Edgar tiveram um relacionamento de 48 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/@edgarmourabrasil)

Após a morte do autor Gilberto Braga nesta terça-feira (26/10), o viúvo, Edgar Moura Brasil, se pronunciou sobre a morte do amado. Pelos stories do Instagram, o decorador repostou a mensagem: “Suas obras estarão sempre vivas nas nossas memórias”.



Gilberto Braga e Edgar (foto: Reprodução/Instagram/@edgarmourabrasil)

Gilberto e Edgar tiveram um relacionamento de 48 anos. Os dois assinaram a união estável em 2014 após 41 anos juntos. A celebração foi realizada no apartamento do casal, no Arpoador, no Rio de Janeiro.

De acordo com as informações do colunista Zean Bravo, do jornal Extra, apesar de íntima, a festa contou com nomes como Gloria Pires, Fernanda Montenegro, Dennis Carvalho, Deborah Evelyn, Oskar Metsavaht, Lilibeth Monteiro de Carvalho, Ricardo Linhares, Silvio de Abreu e outros nomes.

Gilberto e Edgar disseram sim a união ao som da faixa Faz parte do meu show, de Cazuza. A mãe do cantor e compositor, inclusive, também estava entre os convidados.

A última postagem do casal no perfil do decorador no Instagram foi feita em outubro de 2016, durante uma viagem a Nova York.





*Com informações do Estado de Minas