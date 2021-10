Morena! Marília Mendonça muda visual e chama a atenção dos internautas

VO Victória Olímpio

(crédito: Marília Mendonça/Instagram/Reprodução)

A cantora Marília Mendonça aderiu a um novo visual e surpreendeu os internautas nas redes sociais após aparecer morena. "Eu tô amando tanto essa nova versão que vocês vão ter que me aguentar hoje postando esse cabelo", comentou no Instagram.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a mudança: "Você é a dona do Instagram, maravilhosa", "se já era linda loira, morena ficou mais ainda", "amei, Marília, também vou aderir uma mudança como a sua", foram alguns dos comentários recebidos.

No entanto, os comentários não foram apenas pela cor do cabelo de Marília, mas também alguns seguidores que a compararam com a ex-participante do Big Brother Brasil (BBB21), Kerline Cardoso.

“Ficou linda, eu pensei demais que fosse a Kerline”, “e a Marília Mendonça que se transformou na Kerline”, brincaram nos comentários. Até mesmo a própria brincou sobre a situação: "Mana, agora somos gêmeas?".