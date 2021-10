The witcher: trailer e pôster da segunda temporada da série são divulgados

VO Victória Olímpio

(crédito: Netflix/Divulgação)

The witcher está de volta! A Netflix divulgou o trailer da segunda temporada da série, prevista para estrear em 17 de dezembro. Os fãs também se animaram após serem revelados as novas imagens e o pôster oficial da produção.

Durante a convenção Lucca Comics & Games, na Itália, a showrunner Lauren Schmidt Hissrich, os atores Joey Batey (Jaskier) e Kim Bodnia (Vesemir), o designer de produção Andrew Laws e a figurinista Lucinda Wright revelaram as tão aguardadas imagens.

Na segunda temporada, convencido da morte de Yennefer na Batalha de Sodden, Geralt de Rívia leva a Princesa Cirilla ao lugar mais seguro que conhece: Kaer Morhen, onde passou a infância. Mas, enquanto os reis, elfos, humanos e demônios lutam pela supremacia fora das muralhas do Continente, a garota enfrenta um perigo muito maior: seu próprio poder.

Netflix trailer da segunda temporada de The Witcher (foto: Netflix/Divulgação)

Sobre The witcher



Baseada nos livros best-sellers de fantasia, The witcher é uma saga épica sobre família e destino. É a história de três pessoas com caminhos interligados no vasto mundo Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar, e onde o bem e o mal não são tão fáceis de identificar.