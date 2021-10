Após divulgar pôster do novo filme, Lady Gaga é comparada a Dilma Rousseff

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

A cantora Lady Gaga divulgou o novo pôster do filme, House of Gucci, em que aparece com cabelos pretos, diferente de como costuma ser conhecida. Na legenda, ela instigou os espectadores ao fazer referência ao filme: "Patrizia sempre consegue o que quer".

A artista irá interpretar Patrizia Reggiani, mandante do assassinato do próprio marido, o estilista Maurizio Gucci, diretor da famosa empresa de moda. O filme conta, ainda, com Adam Driver, Jared Leto e Salma Hayek no elenco.

Lady Gaga foi comparada à ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff nas redes sociais. Na foto, Gaga aparece com uma roupa vermelha, que fez com que os internautas brasileiros relembrassem o estilo usado por Dilma durante os mandatos.

"Rumores apontam que Dilma está apostando na carreira de atriz", "Amei a biografia da Dilma", "É a Dilma italiana, mulher", brincaram os fãs.