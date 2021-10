Silvio Santos recebe a terceira dose da vacina contra a covid-19

VO Victória Olímpio

(crédito: Maisa Alves/Instagram/Reprodução)

Silvio Santos recebeu a terceira dose da vacina contra o novo coronavírus. O apresentador do SBT apareceu sorridente ao lado das enfermeiras do posto de saúde na última quinta-feira (28/10).

A imagem foi compartilhada nas redes sociais pela assessora de imprensa da emissora, Maisa Alves. “Silvio Santos vem aí com a terceira dose. Glória”, escreveu ela comemorando a imunização do chefe no Instagram.

Em agosto, Silvio foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de covid-19 do Hospital Albert Einstein, no bairro do Morumbi, em São Paulo. O apresentador foi um dos primeiros brasileiros imunizados contra a covid-19.

Ele recebeu a primeira dose assim que os idosos começaram a ser vacinados, em fevereiro. E a segunda dose foi tomada algumas semanas depois.