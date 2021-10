Após quase seis anos, chega ao fim relacionamento de Zayn Malik e Gigi Hadid

VO Victória Olímpio

A modelo e o ex-integrante do One Direction ficaram juntos por quase seis anos - (crédito: Instagram/Reprodução)

O relacionamento de Gigi Hadid e Zayn Malik chegou ao fim após cerca de seis anos juntos. Segundo informações da revista People, a modelo está focada no bem estar da filha, Khai, que o casal teve em setembro do ano passado.

"Gigi está focada exclusivamente no melhor para Khai. Ela pede privacidade durante esse tempo", disse o representante de Gigi à revista americana em um comunicado. A assessoria de Zayn Malik não se pronunciou sobre o término.

A notícia chegou algum tempo depois da mãe de Gigi, Yolanda, alegar que Zayn a agrediu. Após notícia publicada pelo TMZ, o cantor, ex-integrante do grupo One Direction, admitiu ao site ter agredido verbalmente a sogra, mas negou ter tido qualquer contato físico com ela.

A discussão entre os dois teria ocorrido em 29 de setembro na casa de Zayn e Gigi, na Pensilvânia. O artista supostamente xingou Yolanda e deu ordens que ela ficasse longe na neta. Nos documentos do processo constam que ele teria "empurrado ela [Yolanda] em uma cômoda causando angústia mental e dor física".

Ao não contestar as acusações, ele foi multado e colocado em liberdade condicional de 90 dias para cada uma das uma das acusações, totalizando 360 dias. Além disso, o cantor deve completar um curso de controle da raiva e participar de um programa de violência doméstica.