Confira os famosos que arrasaram nas fantasias para o Halloween de 2021

PG Pedro Grigori DO Débora Oliveira

(crédito: Reprodução/Instagram)

O halloween é uma das principais festas do ano para os norte-americanos, mas os brasileiros estão mostrando que a data está cada vez mais tradicional por aqui também. Nos últimos dias, famosos e anônimos investiram em sangue falso, capricharam na maquiagem e usaram toda criatividade para fazer bonito na fantasia.

Separamos alguns dos looks que mais chamaram atenção na internet. Confira!

Um dos nomes que se destacaram no Halloween foi o de Sabrina Sato. A apresentadora foi para uma festa em São Paulo com um look excêntrico e um salto de nada mais nada menos que... 22cm!

Sabrina Sato (foto: Gabriela Schmidt)

A drag Pabllo Vittar entregou aos seguidores um look baseado no clássico do terror Carrie, A Estranha, de 1976.

Pabllo Vittar (foto: Reprodução/Instagram)

Para brincar com o meme sobre ter chamado vários participantes do BBB21 de pai, a ex-BBB Viihtube se vestiu como a personagem principal do filme A Órfã.

Viih Tube (foto: Caio Camilo/Atuacena)

Raíssa Barbosa se pintou toda de azul e encarnou a Mistica, dos X-Men.

Raissa Barbosa (foto: Leo Franco/AgNews)

Em um show com a temática de Halloween, o cantor Harry Styles encarnou Dorothy, de O Mágico de Oz.

Harry Styles (foto: Reprodução/Instagram)

Duda Reis apostou em uma fada sexy.

Duda Reis (foto: Reprodução/Instagram)

A rapper Megan Thee Stallion quebrou a internet com a fantasia de Pinhead, da saga de filmes de terror Hellraiser

Megan Thee Stallion (foto: Reprodução/Instagram)

Rafael Uccman se transformou em uma versão sexy do Naruto.

Rafael Uccman (foto: Reprodução/Instagram)

O rapper Lil Nas X com certeza gastou algumas horinhas de produção para se tornar.... Voldemort, o grande vilão da saga Harry Potter.

Lil Nas X (foto: Reprodução/Instagram)

Flavia Vianna trouxe um dos looks da nova versão de filme da Cruella.

Flávia Vianna (foto: SÁVYI MARCIS )

Jojo Maronttinni se divertiu com um look de Malévola

Jojo Toddynho (foto: Reprodução/Instagram)

Anitta foi para uma festa nos Estados Unidos vestida como a Pantera Cor de Rosa.

Anitta (foto: Reprodução/Instagram)

Winter, do grupo de K-Pop Aespa, foi como o meme do momento, a boneca do mal da série Round 6.

Winter, Aespa (foto: Reprodução/Instagram)

Ariana Grande investiu na produção para se tornar... O MONSTRO DO LAGO NESS!



Ariana Grande (foto: Reprodução/Instagram)