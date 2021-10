"Ela era minha amiga", diz Alec Baldwin sobre diretora morta em set

CB Correio Braziliense

(crédito: Angela Weiss / AFP)

O ator Alec Baldwin comentou neste sábado (30/10), pela primeira vez, sobre o acidente que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins no set de filmagens do filme Hust.



Perseguido por paparazzis, Baldwin desceu do carro para falar com a imprensa e pedir para não ser mais incomodado. Ele disse que recebeu uma ordem da polícia para que não falasse sobre o caso e que está cooperando com as investigações. A conversa foi divulgada pelo TMZ.

"Ela era minha amiga", afirmou."No dia em que cheguei a Santa Fé e comecei a filmar, eu a levei para jantar junto com Joel, o diretor. Nós éramos uma equipe muito, muito engajada rodando um filme, e então aconteceu essa coisa horrível", completou.

O ator também disse que não acredita que as gravações do filme Rust serão retomadas. Além disso, ele destacou está interessado na discussão sobre limitar o uso de armas de fogo em sets de filmagem.

"Não sou um especialista nessa área. Portanto, qualquer que seja a decisão a respeito do melhor caminho a seguir, em termos de garantir a segurança das pessoas nos sets de filmagem, sou totalmente a favor e cooperarei com isso de todas as maneiras que puder", afirmou.