Luisa Mell nega romance com Dado Dolabella: 'Curando minhas cicatrizes'

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

Luisa Mell - (crédito: Reprodução/Instagram)

Luisa Mell desmentiu os boatos de que estaria se relacionando com o ator Dado Dolabella . Em entrevista ao site Na Telinha, a ativista contou que está em um retiro, e que não pretende emendar um novo relacionamento após seu divórcio.



A influenciadora anunciou o fim do casamento de 10 anos com o empresário Gilberto Zaborowsky em julho deste ano.

"Estou curando minhas cicatrizes físicas e emocionais, acabei de fazer uma cirurgia. E além de tudo, cuidando do meu filho sozinha! Eu realmente agora não tenho condições e nem quero estar com ninguém", disse Luisa .

"Sinceramente, eu nunca emendei uma relação em outra, até porque acredito que tenho que me curar para não levar estes problemas terríveis que vivi na antiga relação para a próxima. Eu tenho muitos amigos, inclusive o Dado que conheço há 200 anos", contou.

Ela também contou que agora está oficialmente divorciada. "Desde quinta-feira estou divorciada oficialmente! Então a hora que eu tiver alguém, não tenho porque esconder, mas como te disse, vai demorar bastante", afirmou.

"Desde que me separei que falo da importância de saber ficar só, eu não sou carente, estou amando me descobrir, me reconectar. Estou vivendo um processo de cura aqui no Ponto de Luz [retiro espiritual]! Estou enfrentando coisas terríveis e difíceis. Esta mania de acharem que sempre precisamos de alguém… Eu só estarei com alguém um dia quando eu me sentir forte e curada. Eu não preciso de alguém para me salvar, quero ser a heroína da minha vida", finalizou ela.