Felipe Neto ultrapassa Whindersson Nunes no número de seguidores no YouTube

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

Os humoristas e influenciadores digitais Felipe Neto e Whindersson Nunes travam uma saudável disputa para saber quem tem mais seguidores no YouTube. Nos dois casos, o número está na casa dos milhões.

Nesta segunda-feira, Felipe passou Whindersson e alcançou a marca de 43,2 milhões de inscritos no canal em que posta vídeos do universo gamer. Enquanto isso, Whindersson contabiliza 43,1 milhões no canal qu reúne esquetes e reflexões, além de paródias e músicas compostas por ele.