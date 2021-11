Ator Chris Pratt será dublador de Garfield em nova animação

VO Victória Olímpio

(crédito: ROBYN BECK/AFP e Instagram/Reprodução)

Chris Pratt, ator de Guardiões da galáxia e Jurassic Park, foi anunciado como o novo dublador de Garfield, um dos gatos mais famosos de filmes. O projeto será dirigido por Mark Dindal, que também dirigiu a animação O galinho Chicken Little.

O filme ainda não tem data de estreia. Nas redes sociais. Pratt compartilhou foto do personagem e escreveu na legenda: "Bem, esta segunda-feira não é uma merd*...", fazendo referências à fala de Garfield, que não gosta do dia da semana.

As últimas adaptações do filme no cinema ocorreram em 2004, com Garfield: o filme, e em 2006, Garfield 2. As duas foram dubladas pelo ator Bill Murray. O gato conhecido por ser preguiçoso apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1978, obra do cartunista Jim Davis.