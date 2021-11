De top e shortinho, Vera Fischer posta clique jovial aos 69 anos de idade

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Nesta quarta-feira (03/11), a atriz Vera Fischer mostrou os detalhes do closet de seu apartamento no Leblon, Rio de Janeiro, através das redes sociais. Aos 69 anos de idade, a famosa estava vestindo uma blusa que deixa a barriga de fora e um shortinho de dormir.

"De volta pro closet... Ainda não passou meu povo" , declarou ela. "Os desenhos no espelho são do little Gabriel" , lembrou. "Se cuidem, please. Carinho enorme dessa sua, Vera" , completou.

No registro, os internautas puderam reparar em algumas roupas e desenhos feitos pelo filho caçula Gabriel Grunje , de 28 anos, na infância. Além de uma grande variedade de perfumes.

Nos comentários do post, a loira foi elogiada pelos internautas:

"Sempre maravilhosa" , dispararam. "Deusa" , continuaram. "Cada dia mais linda" , elogiou mais um. Vale lembrar que além de Gabriel , de sua relação com o ator Felipe Camargo , Vera também é mãe de Rafaela , de seu relacionamento com o ator e diretor Perry Salles , que morreu aos 70 anos, em junho de 2009, em decorrência de um câncer.

A artista está no ar atualmente com a reprise da novela O Clone , no Vale a Pena Ver de Novo. Na obra de Gloria Perez , exibida em mais de 90 países, a atriz interpreta Yvone.