Diretor René Sampaio revela data de estreia de "Eduardo e Mônica"

TM Thays Martins

"Quem um dia irá dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração e quem me irá dizer que não existe razão". O trecho da canção do Legião Urbana é bem conhecido para os brasilienses. A história de Eduardo e Mônica, o casal que não tinha nada parecido e mesmo assim se apaixonou faz parte do imaginário da capital federal. A história virou filme, dirigido pelo cineasta brasiliense René Sampaio e estrelado por Gabriel Leone e Alice Braga. Veio a pandemia e todos os lançamentos acabaram cancelados. Mas, agora, o Brasil inteiro poderá prestigiar esta história de amor com Brasília como cenário nos cinemas.

René Sampaio acaba de anunciar a nova data de estreia do longa: 6 de janeiro de 2022. O filme teve a estreia mundial em 2020 no Festival de Cinema de Miami e ganhou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Festival de Cinema de Edmonton, no Canadá.

O filme conta a história de Eduardo (Gabriel Leone) e Mônica (Alice Braga) que são completamente diferentes, mas que enfrentam essas diferenças para poder ficar juntos. A história se passa em Brasília na década de 1980. As cenas foram gravadas na capital federal, na Chapada dos Veadeiros e no Rio de Janeiro.

Esta é mais uma história adaptada para o cinema de uma música do Renato Russo pelo diretor René Sampaio. Em 2013, ele dirigiu o longa Faroeste Caboclo. O filme levou 1,5 milhão de pessoas aos cinemas e faturou sete das 13 indicações que recebeu no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, em 2014. Entre elas a de Melhor Longa-metragem de ficção.

Veja o trailer