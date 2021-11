Direto de Hogwarts: saga Harry Potter será reexibida em cinemas brasileiros

Td Talita de Souza

(crédito: Warner Bros/Reprodução)

Vinte anos após crianças e adultos brasileiros saírem dos cinemas apaixonados pelo mundo da magia de Hogwarts, as telonas exibirão novamente todos os filmes da saga Harry Potter. A ação é feita para comemorar as duas décadas de exibição do primeiro filme, Harry Potter e a Pedra Filosofal. A informação foi anunciada nesta quarta-feira (3/11) pelo Space Brasil, canal da Warner Bros, detentora da franquia.

“Harry Potter vai celebrar 20 anos no cinema da melhor maneira. A saga completa voltará a ser projetada nas salas”, informou o Space nas redes sociais. O canal ainda não revelou as datas de exibição, no entanto, a estreia da saga nas telonas brasileiras foi em 23 de novembro de 2001. Será que o fim do mês será marcado de magia?

Os filmes baseados na história escrita por J.K. Rowling marcaram os anos 2000 com o início de novos efeitos especiais e difundiram o gênero magia para o novo século. Dez anos depois, em 2011, a saga chegou ao fim com Harry Potter e as Relíquias da Morte II, que se tornou uma prova audiovisual de como o cinema evoluiu em apenas uma década.

A franquia completa conta ainda com A Câmara Secreta, em 2002; O Prisioneiro de Azkabam, em 2004; Cálice de Fogo, em 2005; A Ordem da Fênix, em 2007; e O Enigma do Príncipe, em 2009. O penúltimo filme, Harry Potter e as Relíquias da Morte I, foi lançado em 2010.