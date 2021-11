Sensitiva prevê namorado para Juliette e diz que Mirella vai largar Dynho

JM João Mello - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Um novo ano chega sempre cheio de expectativas, seja de um bom emprego ou um novo amor. A vidente Lene Sensitiva publicou em seu Instagram nesta quarta-feira (03/11) algumas previsões a respeito dos relacionamentos de alguns famosos. Tem término, traição, revival e tudo que tem direito.



Segundo a sensitiva, a verdade virá à tona sobre a suposta traição de Jade Picon contra o ex-namorado, João Guilherme. Segundo Lene, a modelo não traiu João e tudo será explicado. Vale lembrar que Gui Araújo, dentro de A Fazenda 13, revelou um envolvimento com Jade, enquanto ela estava namorando o filho de Leonardo.

Ela também previu o desfecho da história envolvendo a amizade intensa de Dynho Alves e Sthe Matos em A Fazenda 13. Segundo Lene, "Mirella vai pedir o divórcio e o noivo de Sthe vai deixá-la". Recentemente, tanto Mirella, quanto Victor Igoh, se pronunciaram sobre os respectivos parceiros.



Se por um lado a sensitiva previu separações, por outro, ela também viu novos casais se formando. De acordo com Lene, 2022 marcará o início do namoro entre Rodolffo e Juliette , que sempre foram bem próximos no BBB 21. Ela também previu alguns revivals, como o de Carla Diaz e Arthur Picoli, e João Guilherme e Larissa Manoela.



Há quem duvide das previsões de Lene Sensitiva, mas também existem os que se divertem e levam na brincadeira. "Hoje você está demais, Lene", brincou uma seguidora. "Agora só falta eu arrumar um amor em 2022", disse outra. As rede sociais da vidente estão sempre bombadas e, só no Instagram, ela acumula mais de 500 mil seguidores.