Nanda Costa e Lan Lanh publicam primeira foto das filhas gêmeas e revelam nomes

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Nanda Costa e Lan Lanh encantaram os internautas após publicarem, pela primeira vez, foto das gêmeas nas redes sociais, que nasceram no final do mês passado. As novas mamães aproveitaram o momento para contar o nome das filhas: Kim e Tiê.

"Ufa.. Agora sim! Kim e Tiê chegaram revolucionando. As mães tão on e explodindo de amor. Eis aqui nossa primeira selfie em família. Não vai rolar textão porque já tá na hora da 4ª mamada do dia! Obrigada pelas mensagens de amor e carinho por aqui, por e-mail e pelo zap", escreveram.

As duas aproveitaram para falar que, apesar da correria, vão tentar responder todos os comentários de carinho em breve: "Quando der a gente responde. O amor de mãe é tanto que só de olhar pra elas enxergamos um coração. Arrasta aí pra vocês verem que não é coisa de mãe".

As bebês são frutos de uma fertilização in vitro. Nanda e Lan Lahn anunciaram e comemoraram nas redes sociais a gravidez em junho. As novas mamães estão juntas há sete anos e assumiram publicamente o romance em 2018.