Após longo hiato, Diana Ross lança prévia de clipe da música All is well

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

Encorajada pelos filhos, a cantora Diana Ross lançou prévia do videoclipe para a canção All is well. Após uma década sem lançamentos, a artista se prepara para a estreia do álbum Thank you nesta sexta-feira (5/11).

No teaser do clipe são mostradas cenas da cantora sentada em uma cadeira sendo produzida por algumas pessoas, e pode ser visto o estúdio, as câmeras, e as pessoas da produção. Diana canta um pedaço da música no vídeo publicado, como um “spoiler” do que está por vir.

"Meus filhos me deram confiança e encorajamento para fazer esse vídeo”, contou a cantora em comunicado à imprensa. “Depois de passar quase dois anos sem me apresentar na frente das câmeras, eles me deram todo o suporte durante o processo, por eu estar rodeada de pessoas. E durante o ano passado eu fiquei gravando novas músicas, e essa música em questão é uma reflexão da alegria, do amor e da gratidão que eu sinto, literalmente, todos os dias”, completou.

Nascida em Detroit, Diane Ernestine Earle Ross, mais conhecida como Diana Ross, é uma cantora, atriz e produtora musical norte-americana de soul, jazz, R&B e pop. Aos 77 anos de idade, a cantora já soma aproximadamente 100 milhões de cópias vendidas por seus discos e álbuns. Diana Ross foi integrante do grupo feminino The supremes, criado em 1960, integrado por ela, Florence Ballard, Mary Wilson, Barbara Martin, Jean Terrell, Cindy Birdsong, Lynda Laurence, Scherrie Payne, Susaye Greene e Betty McGlown, foi um dos grupos negros mais bem sucedidos da época.