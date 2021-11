Marina Sena, a popstar mineira que conquistou o Brasil

AR Ana Raquel Lelles*/Estado de Minas

A rede social TikTok foi dominada pela música "Por supuesto", da cantora mineira Marina Sena. A canção viou tema de vídeos curtos de romance, viagens e pessoas mostrando a sua própria beleza, como é o caso da intérprete.



Mas, de maneira orgânica, a música ultrapassou as barreiras das redes sociais e vem se tornando um dos maiores hits do ano. Na quinta-feira (04/10), "Por supuesto" entrou para as cinco faixas mais ouvidas do Spotify e recebe cerca de 600 mil streams diários.

Além disso, o hit liderou a parada viral global da plataforma de streaming, que mostra as canções mais compartilhadas entre os usuários, na sexta-feira (29/10).



O reconhecimento nacional pode estar vindo agora, mas Marina já é conhecida há um bom tempo. Nascida em Taiobeiras, no Norte de Minas Gerais, a cantora começou a trabalhar com música profissionalmente aos 18 anos.

Com uma voz única e visuais marcantes, Marina vem conquistando seu espaço na música. Aos 24 anos, a cantora já participou em duas bandas mineiras: Outra Banda da Lua e Rosa Neon, na qual se consagrou com outro hit nacional, "Ombrim".

Em uma mistura de vários ritmos brasileiros, seu primeiro álbum solo, "De primeira", lançado em agosto deste ano, mostra um novo lado de Marina para quem já a conhecia e a apresenta a um novo público. O primeiro single do projeto, "Me toca", se tornou um grande sucesso nas redes sociais, principalmente no TikTok, com o desafio da dança e tudo.

Já a segunda música lançada, "Voltei para mim", foi bastante elogiada pela qualidade da produção musical e do videoclipe.

Em março, Marina foi escolhida para o programa "Radar" do Spotify, que impulsiona o trabalho de artistas que estão começando. E, em julho, a mineira entrou para o projeto Foundry do YouTube Music, que também é focado em levar o trabalho de artistas em ascensão para um público maior.

Além disso, a voz de "Por Supuesto" recebeu quatro indicações ao Prêmio Multishow 2021: Experimente, Canção do Ano, Artista Revelação e Álbum do Ano.

