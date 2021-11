Fabricio Battaglini testa positivo para covid-19 e não apresenta 'Mais você'

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

O jornalista Fabrício Battaglini testou positivo para covid-19. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (5/11) por Talitha Morete, no início do Mais você. Os dois estão apresentando o programa no lugar da titular Ana Maria Braga, que sofreu uma queda e precisou ficar afastada por um tempo.

A apresentadora explicou o motivo de estar sozinha no programa: "Como podem ver, estou sem meu companheiro aqui porque ele testou positivo para covid, mas está bem. Trabalhamos aqui sem máscara, mas guardamos uma distância segura. Eu fiz o teste e está tudo tranquilo. Fabrício vai ficar 14 dias afastado".

Bom dia, sexta! ? Estamos enviando todo nosso apoio ao querido Fabricio! #MaisVocê pic.twitter.com/cF9s7fmB7F — TV Globo (@tvglobo) November 5, 2021

Nesta semana, Ana Maria fez uma aparição surpresa de casa e agradeceu aos substitutos pela ótima apresentação do programa. Ana contou que quando voltar a comandar o programa, na próxima segunda-feira (8/11), explicará com mais detalhes sobre o acidente.