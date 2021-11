Li Martins, da Rouge, conta que teve depressão por conta de haters

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Li Martins, famosa por integrar a banda Rouge, desabafou falando sobre já ter tido depressão e fez declarações sobre a pressão estética que sofreu. Em entrevista ao Sensacional, da RedeTV, a cantora falou sobre as pressões devido ao grande sucesso que a banda teve entre 2002 e 2005.

"No início, achava o máximo, mas com o passar do tempo, comecei a ver os prós e os contras. Existem os dois lados da fama, não é só glamour. Muitas vezes, a gente não podia ver a família, não tinha o controle das coisas, não podia se programar e isso era frustrante", contou.

Além da fama, Li falou sobre a pressão estética que sofria, que a fez começar o uso de medicamentos para emagrecer, o que agravou na depressão: "Comecei a pesar 43 quilos, porque achava que estava gorda. Além de tudo, ainda tinha os padrões de beleza que a gente quer se encaixar".

"Hoje, temos que lidar com o ódio pela internet, naquela época lidávamos pessoalmente. Então, era gente te xingando na sua cara, me sentia agredida. Me dá vontade de chorar só de lembrar a sensação", finalizou.