Avião em que Marília Mendonça viajava cai em região de Minas Gerais

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução)

O avião no qual viajava a cantora Marília Mendonça caiu na tarde desta sexta-feira (5/11), na região de Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A assessoria da artista confirmou a informação ao G1 e, apesar do susto, confirmou que ela foi resgatada e está bem.

Além da artista, também estavam no avião um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto. Todos foram resgatados. Não foi confirmado ainda se todos foram levados imediatamente ao hospital. O modelo é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

O Corpo de Bombeiros teria recebido a chamada por volta de 15h30 para atender a ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga, em curso d'água próximo ao acesso pela BR 474. ''Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave'', informou a corporação. Bombeiros contam com o apoio do Samu.



Mais cedo, Marília fez uma publicação no Instagram embarcando em um avião para anunciar show em Minas Gerais. Ela tem show marcado nesta sexta (5/11)em Caratinga e outro neste sábado (6/11), em Ouro Branco.

* Com informações do Estado de Minas