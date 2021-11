Governador de Goiás declara luto em decorrência da morte de Marília Mendonça

TA Tainá Andrade PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decretou luto de três dias no estado, a partir desta sexta-feira (5/11), em respeito à morte da cantora goiana, Marília Mendonça, 26 anos. Pelo Twitter, Caiado disse que é um "dia de muita tristeza para a música sertaneja".

Um dia de muita tristeza para a música sertaneja. Foi com imenso pesar que eu e @gracinhacaiado recebemos a notícia da morte da cantora goiana Marília Mendonça e tripulantes após um acidente de avião, em Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais. pic.twitter.com/qr1pUoOJto — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 5, 2021

Não existem palavras para descrever esse momento. Só podemos pedir que Deus console e conforte o coração de todas essas famílias, amigos e o pequeno Léo, filho da cantora. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 5, 2021

Marília tinha um grande coração e se destacava por, além de levar alegria aos brasileiros, ajudar e cuidar das pessoas. Goiás está em luto. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) November 5, 2021

Caiado autorizou o uso da Goiânia Arena, ao lado do Estádio Serra Dourada, como local do velório da cantora. "Para que os fãs possam se despedir, se esse for o desejo da família", relatou. A família da artista ainda não se manifestou sobre data e local do velório de Marília.

Marília nasceu em Cristianópolis, município goiano de pouco mais de 3 mil habitantes. A cantora sempre teve um público fiel no estado. Em setembro de 2018, Marília fez um show gratuito na Praça Cívica, em Goiânia, onde gravou o vídeo para a música Bem Pior Que Eu, que conta com mais de meio bilhão de visualizações no YouTube. O show fez parte do projeto Todos os Cantos.