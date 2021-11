Avião que levava Marília Mendonça teria feito pouso forçado, diz polícia

DL Deborah Lima - Estado de Minas

Além da cantora, quem também estava no voo era o tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país - (crédito: CBMMG/Divulgação)

O piloto que comandava o avião que levava a cantora Marília Mendonça para Caratinga, no Vale do Rio Doce, teria tentado fazer um pouso forçado. O avião colidiu com as pedras da cachoeira e todos os cinco tripulantes morreram no local.



“Infelizmente, essa aeronave, quando estava próxima do aeroporto, teve dificuldade para aterrissar e tentou um pouso forçado”, informou o capitão Jefferson Luiz Ribeiro, chefe da comunicação da Polícia Militar na cidade.

Os nomes do piloto e do copiloto do avião não foram divulgados. Além da cantora, quem também estava no voo era o tio e assessor, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país.

Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015.

“O resgate é muito difícil em função do local em que a aeronave se encontra, um local de muitas pedras, muita água, inclusive correndo o risco da aeronave descer mais por conta da correnteza”, acrescentou o militar.

Leia mais: Confira imagens do avião de Marília Mendonça que caiu em região de MG

Corpo de Bombeiros



O porta-voz do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, tenente Pedro Aihara, informou que a corporação recebeu o chamado nesta sexta-feira (05/11), por volta das 15h30. Os corpos foram removidos pela corporação já em óbito.

“Assim que as equipes chegaram, iniciaram os trabalhos de desencarceramento e de acesso forçado e quando adentraram no interior da aeronave verificaram existência de alguns óbitos, incluindo o óbito da cantora Marília Mendonça, que faria um show hoje na parte da noite na cidade de Caratinga”, afirmou.