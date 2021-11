Relembre o show gratuito de Marília Mendonça na Torre de TV, em Brasília

CG Camilla Germano

(crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

Em 29 de maio de 2019 a famosa Torre de TV, em Brasília, foi iluminada para ser palco de Marília Mendonça. O show, que fez parte do projeto Em Todos os Cantos, foi anunciado apenas horas antes de ocorrer, e mesmo assim a cantora levou mais de 50 mil pessoas ao espaço.

Marília subiu ao palco por volta das 19h30 e começou o show com a faixa “Intenção”, parceria com o cantor Gaab. No projeto, Marília cantava uma música inédita por cidade. Foram feitas quatro apresentações da música gravada na capital para garantir as imagens necessárias para a composição do DVD.

29/05/2019 Crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Show de Marilia Mendonça, na Torre de TV. (foto: Minervino Junior/CB/D.A Press)



A letra tinha sido divulgada na noite anterior ao show no Twitter da artista e muitos tentaram acompanhá-la. Mas, depois que a gravação acabou, Marília seguiu com o show cantando seus maiores sucessos como Bebi Liguei e Todo Mundo Vai Sofrer.

Sobre o projeto

Brasília foi a 13ª cidade a receber o projeto com o qual Marília percorreu diferentes cidades do país com shows-surpresas, gratuitos e anunciados apenas poucas horas antes do começo. As apresentações, incluindo a gravação de Brasília, fizeram parte do álbum Em Todos os Cantos.



Os shows também fizeram parte da série documental de quatro episódios intitulada Marília Mendonça - Todos os Cantos, disponível no Globoplay. Lançado em 13 de setembro de 2019, a série mostra os bastidores do projeto enquanto ela viaja para as cidades dos shows.