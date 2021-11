Saiba quem são as pessoas que estavam no avião com Marília Mendonça

RD Roger Dias - Estado de Minas

Outras quatro pessoas estavam no acidente que matou a cantora e compositora Marília Mendonça, de 26 anos, na tarde desta sexta-feira (5/11), em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. O Corpo de Bombeiros confirmou a morte da “Raínha da Sofrência” e dos demais ocupantes da aeronave por volta das 17h40.



Os nomes do piloto e do copiloto do avião não foram divulgados. Quem também estava no voo era o tio e assessor da cantora, Abicieli Silveira Dias Filho, que a acompanhava na maioria das viagens de avião por todo o país.



Outra vítima foi o produtor Henrique Ribeiro, também conhecido como Henrique Bahia, que foi também produtor do cantor Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em junho de 2015.

Horas antes da aeronave cair, a cantora publicou um vídeo visivelmente feliz mostrando a ida até ao local do show, em Caratinga. Nos stories de Henrique, ele publicou um vídeo brincando com a artista: "Para onde você está indo?". Marília responde: "Para Minas, né, meu amigo".

O corpo da cantora foi o segundo a ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Na noite desta sexta-feira, os militares estavam tentando tirar da aeronave o corpo do piloto.

O avião contava com parte da equipe de Marília Mendonça e bateu com muita força em uma região montanhosa, de cachoeiras, cheia de pedras, por volta das 15h30. A cantora faria show em Caratinga nesta sexta-feira (5/11). Parte da equipe já havia chegado à cidade e estava instalada em um hotel.

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) afirmou que o avião tinha permissão para efetuar táxi aéreo.