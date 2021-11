Velório de Marília Mendonça ocorrerá em Goiânia na manhã deste sábado (6/11)

PG Pedro Grigori

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O velório de Marília Mendonça ocorrerá neste sábado (6/11) em Goiânia. O evento será aberto ao público, e a expectativa é que cerca de 100 mil pessoas passem pela Goiânia Arena (Ginásio Valério Luiz de Oliveira), ao lado do Estádio Serra Dourada.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou a informação pelo Twitter. “Goianos vão poder prestar linda homenagem. Peço calma e respeito à sinalização para que todos possam dar o seu adeus”, escreveu.

Marília nasceu em Cristianópolis, município goiano de pouco mais de 3 mil habitantes. A cantora sempre teve um público fiel no estado. Em setembro de 2018, Marília fez um show gratuito na Praça Cívica, em Goiânia, onde gravou o vídeo para a música Bem Pior Que Eu, que conta com mais de meio bilhão de visualizações no YouTube. O governador de Goiás decretou luto de três dias no estado, a partir desta sexta-feira (5/11), em respeito à morte da cantora goiana, Marília Mendonça

Morte trágica



Marília Mendonça morreu aos 26 anos após o avião em que fazia viagem caiu na cidade de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. A cantora realizaria shows em Caratinga e Ouro Branco neste final de semana. Além de Marília, também estavam no avião o assessor e tio da cantora, Abicieli Silveira, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto.