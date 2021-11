Carol Biazin e Dilsinho fazem parceria com a música 'Raio X'

JC Júlia Cândido*

Em 'Beijo de Judas', Carol Biazin fala de relacionamentos - (crédito: Lana Pinho)

Feat entre Carol Biazin e Dilsinho faz parte do primeiro álbum da cantora, Beijo de judas. A faixa Raio X foi lançada no dia 20 de outubro, juntamente com o videoclipe minimalista da música.

A cantora Carol Biazin e o cantor Dilsinho se juntam para produção da música e do vídeo Raio x, faixa que compõe o primeiro álbum de Carol, Beijo de judas. Na letra, a cantora aborda o tema relacionamento amoroso, em que as duas pessoas querem muito estar juntas, mas não conseguem devido aos acontecimentos que estão fora de seu controle. O clipe é uma produção minimalista na qual Carol e Dilsinho dialogam entre si em um espaço escuro com apenas uma brecha de luz os focando.

“Queria retratar isso, sabe, uma pessoa que consegue ver através de mim, sem eu precisar falar nada, que nem Raio X mesmo, que você não consegue ver o que tá lá dentro de você e essa pessoa consegue ver através da forma mais transparente possível”, explicou Carol. “Essa parceria já estava pra acontecer há muito tempo, e a música está pronta desde abril do ano passado, mas quando eu visualizei alguém cantando o refrão, eu já pensava no Dilsinho. Tentei antes e não consegui e meio que aos 45 do segundo tempo acabou rolando, o que eu já queria muito que acontecesse”.

Nascida no Paraná, Caroline dos Reis Biazin ficou nacionalmente conhecida por ter sido finalista da sexta temporada do programa The Voice Brasil, no time de Ivete Sangalo, e pelo lançamento do EP intitulado S, porque todas as faixas do álbum começam com a letra s.

Em seu canal no Youtube, Carol já contabiliza 813 mil inscritos e 88,3 milhões de acessos em todo canal. No Instagram, soma mais de 721 mil seguidores e mais de 141 mil fãs no Twitter.