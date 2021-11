Festival Social 13 celebra o rock independente neste sábado (13/11)

CB Correio Braziliense

(crédito: Guilherme Paiva)

O Festival Social 13, novo evento do Distrito Federal, celebra a cena do rock independente neste sábado (13/11). A edição inaugural da celebração será realizada na área externa da sede do Abutre's Moto Clube, a partir das 10h. O evento ficará marcado como o primeiro festival presencial de rock a ser realizado no DF desde o início da pandemia.

Até a meia-noite do sábado, 11 atrações irão se apresentar nos palcos do Festival Social 13. A cena autoral será representada pelas performances das bandas Arandu Arakuaa, Brazilian Blues Band, Marcelo Marcelino, Prollogy e Tennesso, enquanto os covers ficarão por conta de Black Rainbow — Tributo a Black Sabbath, Garotos Pobres — Tributo a Garotos Podres, Ira! de Titãs — Tributo a Titãs, LiveUS, Os Naftalinas e Head Up — Tributo a Deftones. Antes e após os shows, o DJ Marcos Pinheiro ficará responsável pela música do evento.

Durante o festival, serão tomados os cuidados necessários para a não proliferação da covid-19.

Serviço

Festival Social 13 Convida

Sede do Abutre's Moto Clube (Quadra 6, Lote 25, Setor de Expansão Econômica - Sobradinho). 13 de novembro, às 10h

Entrada franca mediante à doação de 1kg de alimento não perecível