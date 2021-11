Bruna Marquezine é flagrada aos beijos com Enzo Celulari, diz colunista

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Neste último final de semana, a atriz Bruna Marquezine e Enzo Celulari foram flagrados aos beijos em uma festa no bairro de Pinheiros, em São Paulo. Os famosos não tinham se cumprimentado quando chegaram no local, mas logo depois a situação mudou, segundo a colunista Fábia Oliveira , do Em Off

No começo do evento, o filho de Cláudia Raia teria ficado apenas observado a ex-namorada de longe, contudo, ele resolveu arriscar enquanto a atriz dançava na pista. Bruna e Enzo terminaram o namoro em julho, após quase um ano de relacionamento.

Recentemente, a atriz surpreendeu os internautas ao responder uma pergunta nas redes sociais se aceitaria ser traída por dez mil reais. Na publicação, Bruna disparou:



"Ué?! Já fui de graça" .

Marquezine contou recentemente que ainda mantém uma boa relação com o último namorado, Enzo . A atriz refletiu sobre o assunto ao comentar uma publicação de Lissio Fiod , um dos participantes do reality show Casamento às Cegas , que disse que tem guarda-compartilhada do cachorro com a ex.

"Guarda compartilhada de pet, Lissio? Sei" , disparou Bruna .



"Eu não tenho moral pra falar nada, não. O pai da minha gata visita ela mensalmente e eu acho ruim quando não vem. Ameaço logo uma alienação parental" , brincou ela.