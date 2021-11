Luciano Huck comete gafe e é criticado após citar peso de Marília Mendonça

AM Ana Maria Campos e Rodrigo Craveiro

Neste último domingo (08/11), Luciano Huck cometeu uma gafe ao homenagear a cantora Marília Mendonça , falecida na sexta-feira (05/11), ao comentar sobre o peso da sertaneja e das amigas Maiara e Maraísa . O comentário ocorreu quando ele relembrou a participação do trio no dominical há poucas semanas.

Estava lembrando agora. Faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas. Na verdade vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas" , declarou o apresentador, surpreendendo os internautas.

Do mais absoluto nada, Luciano Huck, no tributo que organizou para Marília Mendonça, lembra da participação dela, Maiara e Maraísa no #Domingão há três semanas, e fala desnecessariamente sobre o peso delas: "na verdade tava só com a metade das três no palco, elas tava magrinhas". pic.twitter.com/1h79kxHzes — É o Assunto ???????? (@EoAssunto_) November 7, 2021

"Do mais absoluto nada, Luciano Huck, no tributo que organizou para Marília Mendonça, lembra da participação dela, Maiara e Maraisa no #Domingão há três semanas, e fala desnecessariamente sobre o peso delas: 'na verdade tava só com a metade das três no palco, elas tava magrinhas'" , desabafou uma fã na rede social.

"Queria entender sinceramente QUAL o lance com os corpos das mulheres que o Luciano Huck meteu um 'as três magrinhas' se referindo a MM e a Maiara e a Maraisa. NUM PROGRAMA QUE É BASICAMENTE UM VELÓRIO" , criticou mais um internauta.





A atração contou com diversas participações especiais, entre elas, a de Anitta e Caetano Veloso , que cantaram por vídeo sucessos da sertaneja. A poderosa gravou dos Estados Unidos, onde está morando, a música " Todo Mundo Vai Sofrer" , composta por Larissa Ferreira , Isaias Junior , Diego Silveira e Renno Poeta . Já Caetano deu uma palinha de "Quero Você Do Jeito Que Você Quiser" , assinada pela sertaneja com a dupla Maiara e Maraísa .