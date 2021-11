Cristiano rebate críticas por não enviar ônibus a cortejo de Marília Mendonça

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram/Montagem)

Cristiano , da dupla com Zé Neto , usou as redes sociais na tarde do domingo (07/11), para rebater críticas que os sertanejos receberam após a morte trágica da cantora e compositora Marília Mendonça ( 1995 - 2021 ).

Na web, internautas comentaram que os artistas não participaram do velório e que o ônibus da dupla não esteve no cortejo em homenagem à rainha da sofrência, que morreu em um acidente aéreo na última sexta-feira (05/11), na região de Caratinga , em Minas Gerais .



Em desabafo publicado nos stories do Instagram da dupla, Cristiano rasgou o verbo para rebater os comentários de alguns seguidores.

"Eu estava no velório, mas eu fui de boné, máscara e óculos", afirmou o cantor.

Na sequência, ele contou que o parceiro Zé Neto não compareceu na despedida da artista . "O Zé não foi. Quando minha mãe faleceu, o Zé tinha minha mãe como mãe, e ele não foi no velório dela e eu respeitei. Cada um tem sua forma de sentir dor, cada um tem seus traumas, suas angústias. Vocês têm que aprender a respeitar isso. Para de achar que o mundo gira em torno dessa m**** de rede social. Só o que vocês veem em rede social, só o que a TV mostra é verdade, não é assim", desabafou.

Cristiano também explicou o motivo da dupla não ter enviado o ônibus para a carreata que aconteceu em Goiânia , Goiás em homenagem à Marília .

"Já o nosso ônibus não foi porque tínhamos um show no Rio de Janeiro. Temos dois motoristas. Eles saíram de Goiânia, passaram por Rio Preto, foram para o Rio de Janeiro, deixaram nossa equipe pro show no Rio, foram para Valparaíso e lá receberam a notícia do falecimento da Marília. Voltaram para o Rio de Janeiro para buscar nossa equipe e levar todo mundo em segurança para a casa. Nossos motoristas estavam cansados, saturados, emocionalmente abalados. Como eu exijo de um profissional que vá em um cortejo para mostrar um ônibus para fazer bonito para mostrar para a mídia?", questionou.



"Vocês chegarem soltando palavras sem discernimento, sem educação, é o achismo. O que eu acho, o que eu penso e acabou. A vida não é assim. Olha a perda que a gente teve um trauma, um colega de trabalho, uma amiga e vocês não respeitam. Vocês falaram da Maiara. isso magoa e ofende as pessoas, e a pessoa está tão chateada, lê as mensagens e se cobra achando que é péssima porque vocês fazem isso. O mundo tá doente".

Cristiano

Por fim, o sertanejo se desculpou pelo desabafo, mas revelou que precisava dizer o que estava "entalado". Ele ainda agradeceu as pessoas que tiveram solidariedade com a família de Marília Mendonça e com os demais que morreram no trágico acidente.



"Vocês são muito importantes", destacou.



Despedida



Zé Neto , da dupla com Cristiano , usou as redes sociais na tarde do domingo (07/11) e postou uma sequência de fotos com Marília .

"Sabe aquele nó na garganta, aquela vontade de gritar, aquela mistura de angústia, medo e saudade? Pois é assim que me sinto agora", iniciou o cantor .



"Juro pode Deus que se eu soubesse que esse vídeo do nosso abraço seria o último, nunca mais eu ia soltar você. A nossa vida é um sopro, e a cada dia mais vivemos como se pudéssemos controlar o tempo".

Zé Neto

"Precisamos rever nossos conceitos. Não deixar para fazer amanhã o que podemos fazer hoje. Beije sempre como se fosse o último beijo, abrace como se fosse o último abraço, e ame sem limites. Que Deus conforte o coração dessas famílias, dessas cinco vidas que nos deixaram. Vai com Deus estrelinha", finalizou.

Confira, abaixo: