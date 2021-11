Live-action de 'Os padrinhos mágicos' ganha previsão de estreia

VO Victória Olímpio

Os fãs do clássico desenho Os padrinhos mágicos podem se animar: o live-action da aventura está previsto para ser lançado em março de 2022. O anúncio foi feito nas redes sociais do showrunner da série, Christopher J. Nowak, que posou ao lado do elenco.

"Eu nunca tive experiência com um elenco, equipe técnica e roteiristas que se uniram desse jeito. Essa temporada foi uma alegria tremenda. Nós conseguimos um feito bem difícil. Mal posso esperar para ver vocês no Paramount+ em março”, escreveu.

Em fevereiro deste ano, foi anunciada a produção do grande sucesso infantil dos anos 2000. O desenho já havia ganhado longa metragem no formato, em Os padrinhos mágicos: O filme – Cresça, Timmy Turner!, da Nickelodeon.