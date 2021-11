Diretor de 'Round 6' confirma segunda temporada: "Nos deixaram sem escolha"

Hwang Dong-hyuk, diretor e criador de Round 6, confirmou que a série coreana terá segunda temporada. A produção conta a história de pessoas falidas que são escolhidas para participar de um jogo de sobrevivência baseado em brincadeiras infantis, no qual competem por um prêmio em dinheiro.

Em entrevista à agência Associated Press ele falou sobre o assunto: “Há tanta pressão, tanta demanda e tanto amor por uma segunda temporada, que sinto que nos deixaram sem escolha. Mas posso dizer que realmente haverá uma segunda temporada".

No entanto, ainda não há uma previsão de quando a próxima temporada começará a ser produzida: "Está na minha cabeça agora. Estou no processo de planejamento. Mas acho que é cedo demais para dizer quando e como vai acontecer”.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy