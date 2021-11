Teresa Santos, representante do Ceará, é eleita a Miss Brasil 2021

VO Victória Olímpio

Teresa Santos, representante do Ceará, foi coroada vencedora do Miss Universo Brasil 2021. A cearense, de 23 anos, irá defender o país no Miss Universo no mês de dezembro, em Israel. O resultado do concurso foi divulgado em transmissão do evento na noite nesta terça-feira (9/11). A final havia sido gravada no fim de semana, durante cruzeiro no litoral do Rio de Janeiro.

A miss, que é natural de Fortaleza, foi criada no município de Maranguape e participa do Miss Universo Brasil pela segunda vez. Na primeira, em 2018, ela ficou em 3º lugar. Desta vez, Teresa chegou à final ao lado de Gabriela Lacerda, de 19 anos, do Piauí, e Carol Valença, 27, de Sergipe, 2º e 3º lugares, respectivamente.

Nas redes sociais, ela comemorou o momento e citou a passagem da Bíblia: “Há um tempo certo para cada coisa; há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu: Tempo para nascer e tempo para morrer; tempo para plantar e tempo para colher; tempo para matar e tempo para curar; tempo para destruir e tempo para construir de novo; tempo para chorar e tempo para rir".

"Tempo para ficar triste e tempo para dançar de alegria; tempo para espalhar pedras e tempo para ajuntar pedras; tempo para abraçar e tempo para deixar de abraçar; tempo para procurar e tempo para perder; tempo para guardar e tempo para jogar fora; tempo para rasgar e tempo para costurar; tempo para calar e tempo para falar; tempo para amar e tempo para odiar; tempo para lutar e tempo para viver em paz”, finalizou.