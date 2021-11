Paul Rudd é eleito homem mais sexy do mundo, segundo revista People

VO Victória Olímpio

(crédito: BRYAN R. SMITH/AFP)

Nesta quarta-feira (10/11), Paul Rudd, de 52 anos, ganhou o título de Homem mais sexy do mundo, de 2021, segundo a revista People. O ator, contou que está tendo dificuldades em aceitar o título, e que já ouviu uma série de elogios, mas sexy nunca tinha ouvido.

“Eu tenho consciência o suficiente para saber que quando as pessoas ouvirem que eu seria escolhido para isso, elas dirão, ‘O quê?’” disse ele. O ator é conhecido por papéis em filmes como Homem formiga e As patricinhas de Beverly Hills.

"Espero agora finalmente ser convidado para alguns desses jantares sensuais com Clooney, Pitt e B Jordan. E eu acho que estarei em muito mais iates. Estou animado para expandir minha vida no iate. E provavelmente vou tentar melhorar em meditar em luz realmente suave. Gosto de ponderar. Acho que isso está acontecendo para me ajudar a me tornar mais interior e misterioso. E estou ansioso por isso", brinca.

Ainda segundo a revista, neste mês Rudd se reúne novamente com Will Ferrell para a nova série da Apple TV +, The shrink next door, além de assumir uma das grandes franquias de Hollywood, Ghostbusters - Afterlife.

Apesar de todo sucesso nas telas, o ator conta que está mais feliz com a esposa, Julie, com quem está casado há 18 anos, e com os filhos, Jack, de 17 anos, e Darby, com 12. "Quando eu penso sobre mim mesmo, eu penso em mim como um marido e um pai, como eu sou isso. Eu só saio com minha família quando não estou trabalhando. Isso é o que eu mais gosto", desabafo.

Reações

Rudd brincou ainda sobre como a esposa reagiu ao saber sobre o novo título: "Ela ficou estupefata. Mas você sabe que ela foi muito amável. Depois de algumas risadas e choque, ela disse 'Oh, eles acertaram.' E isso foi muito doce. Ela provavelmente não estava dizendo a verdade, mas o que ela vai dizer?".

O ator falou sobre o que espera dos amigos neste momento: "Vou assumir isso. Não vou tentar ser tipo 'Oh, sou tão modesto.' Estou mandando fazer cartões de visita. Mas todos os meus amigos vão me destruir e espero que o façam. E é por isso que são meus amigos".