Ator Gael García dará vida a Lobisomem em novo projeto da Marvel

VO Victória Olímpio

(crédito: Fox Premium/Divulgação e Marvel Comics/Reprodução)

O ator Gael García foi definido para liderar o elenco do novo projeto da Marvel em que viverá o Lobisomem. Segundo informações do The Wrap, a busca para o especial de Halloween finalmente acabou e o ator fará parte do show, que vai ao ar na Disney+.

Ainda não foi informado se será filme ou série, mas a previsão é de que a produção comece no início de 2022. Apesar dos poucos detalhes do projeto, há uma possibilidade que o personagem seja baseado em Lobisomem à noite, história em quadrinhos da Marvel que estreou em 1972.



A primeira produção é estrelada por Jack Russell, que foi o protagonista por quase cinco décadas. No ano passado, o projeto ganhou uma adaptação quando Taboo do grupo The Black Eyed Peas e Benjamin Jackendoff co-escreveram quatro edições com ilustrações de Scot Eaton.

Projetos

Além do novo projeto da Marvel, García também foi confirmado para o novo filme da Netflix, A mãe. Na produção, ele estará ao lado de Jennifer Lopez, Joseph Fiennes, Omari Hardwick Paul Raci e Lucy Paez.

J-Lo irá interpretar uma assassina que sai do esconderijo para protejer a filha (Lucy Paez), de quem ela havia desistido antes. Fiennes e Bernal terão papéis de personagens perigosos na produção. Já Hardwick interpretará um agente do FBI, que fica ao lado da protagonista.