Ator Matthew McConaughey revela não saber se irá vacinar os filhos

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

O ator Matthew McConaughey , que atualmente está casado com a empresária e modelo brasileira Camila Alves , desabafou sobre a hesitação em exigir que seus filhos tomem a vacina durante a cúpula do DealBook do The New York Times , nesta terça-feira (09/11).

Nestas últimas semanas, os laboratórios têm trabalhado arduamente para tornar a vacina contra o novo coronavírus disponível para crianças, contudo, McConaughey afirmou que "precisa de mais informações” antes de decidir se vai vacinar as crianças.

"Eu não poderia obrigar a vacinar as crianças mais novas. Ainda quero saber mais informações. … Chegará o momento em que você terá que jogar os dados de uma forma ou de outra e perguntar: ‘onde estão os números a meu favor?'" , disparou ele, que negou acreditar em algum tipo de fraude ou teoria da conspiração.

Vale dizer que a FDA , a ANVISA (Agência de Vigilância Sanitária) dos EUA, já autorizou a vacina da Pfizer-BioNTech para uso emergencial em crianças de 5 a 11 anos.

McConaughey , que já expôs a possibilidade de concorrer ao cargo de governador do Texas, disse que não é contra as vacinas, apenas quer "mais informações” sobre elas.