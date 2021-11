Alec Baldwin pede presença policial em set de filmagens

CB Correio Braziliense

Pouco mais de duas semanas após o acidente que vitimou a diretora de fotografia Halyna Hutchins durante a gravação do filme Rust, Alec Baldwin se pronunciou nas redes sociais acerca da segurança dos sets de filmagem. Segundo o ator, deveriam haver profissionais da polícia em produções que envolvam armas.

"Todo filme/programa de TV que usa armas, falsas ou não, deve ter um policial no set, contratado pela produção, para monitorar especificamente a segurança das armas", escreveu o Baldwin.







Em 21 de outubro, durante uma cena de Rust, filme de faroeste ambientado no século 19, Alec Baldwin disparou o tiro acidental que matou Halyna Hutchins e feriu o diretor Joel Souza no ombro. Pouco depois da tragédia, o ator se pronunciou no Twitter, onde disse estar cooperando com as investigações, e lamentou a morte de Halyna.

"Não há palavras para descrever meu choque e tristeza sobre esse trágico acidente que tirou a vida de Halyna, uma mãe, uma mulher e profundamente admirada por tantos colegas. Eu estou cooperando com a investigação policial para falar sobre como isso aconteceu e estou profundamente tocado por seu marido, estou oferecendo apoio para ele e sua família. Meu coração está despedaçado por ele, o filho dos dois e todos que conheciam e amavam Halyna", disse o ator.