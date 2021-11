The Town, novo grande festival de São Paulo, é anunciado para setembro de 2023

PI Pedro Ibarra

Organizadores do novo festival The Town - (crédito: Fernanda Tiné / I Hate Flash/Divulgação)

Após quase 40 anos de sucesso com o Rock in Rio, o grupo decidiu fazer um novo investimento no Brasil. Foi anunciado na tarde desta quarta-feira (10/11) o The Town, mais novo megafestival de São Paulo. O evento, marcado para os dias 2,3,8,9,10 de setembro de 2023 no Autódromo de Interlagos, promete ser um dos maiores do país, trazendo artistas internacionais para palcos grandiosos como o irmão do Rio de Janeiro faz.

Ao todo serão 6 palcos com a expectativa de de 110 mil espectadores em cada um dos cinco dias de evento. O principal é o palco Skyline, que receberá as grandes atrações e os maiores shows do festival. O palco auxiliar, intitulado The One, receberá também artistas de peso, mas abrirá espaço para apostas e encontros e o palco New Dance Order recebe os grandes nomes da música eletrônica. Completam o evento o Factory, São Paulo Square e o espaço para um musical exclusivo, Arena Metropolis. O funcionamento é bastante similar ao do Rock in Rio, tanto que foi anunciado o patrocínio da Heineken e a construção de uma tirolesa. Os palcos, assim como os do Rock in Rio, são concepção do arquiteto João Uchôa, parceiro do festival e da família Medina, responsável pela organização do evento, há mais de 20 anos

Construções vão ser uma realidade para o Autódromo de Interlagos nos próximos tempos, já que o The Town anunciou que vai reformar o local para que seja possível a realização do festival da forma mais agradável possível para o público. Anunciaram que tudo será preparado para suportar shows internacionais, com nova iluminação e suporte de som, além de banheiros ligados ao esgoto e melhora da infraestrutura para chegada ao local do evento.

“Estou voltando 37 anos no tempo e eu agradeço São Paulo por isso”, afirmou Roberto Medina, criador do Rock in Rio e do The Town, na coletiva de imprensa. Ele acredita que o anúncio do festival também é uma esperança para os novos tempos, pós-pandemia. “A gente tem a responsabilidade de voltar com a vida e com a alegria.

The Town com música oficial e primeira atrações

Foto do evento de lançamento do festival The Town (foto: Fernanda Tiné / I Hate Flash/Divulgação)

O evento destinado à imprensa sobre o lançamento do festival já começou com a presença da cantora IZA, o rapper Criolo e a Orquestra Sinfônica de Heliópolis. Juntos eles cantaram duas das músicas temas do The Town. Uma mais hip-hop com foco em uma mensagem de Criolo sobre arte, música, poesia e São Paulo e outra com mais característica de hino, entoada por IZA. A segunda música foi apresentada também em inglês, mostrando que o novo produto dos criadores do Rock in Rio tem planos fora do país.

IZA e Criolo também foram apresentados como as primeiras duas atrações do mega festival. Nenhum outro nome foi mencionado para line-up da grande festa, porém há a expectativa de que serão anunciados grandes artistas internacionais para abertura do The Town que promete pelo menos duas edições em São Paulo, segundo os organizadores. “Vocês vão ter que aguentar a gente todo ano”, brinca Roberta Medina, Vice -Presidente Executiva do grupo responsável pelos eventos, em menção a alternância Rock in Rio e The Town.