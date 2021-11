Paris Hilton se casa com Carter Reum: "Meu para sempre começa hoje"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução )

Paris Hilton está oficialmente casada com o empresário Carter Reum. Na madrugada desta quinta-feira (11/11), a socialite comemorou o momento nas redes sociais: "Meu para sempre começa agora. 11/11”. Ela usou ainda a hashtag "recém-casada" e "para sempre Hilton e Reum".

A atriz publicou foto usando um vestido de noiva florido da famosa grife Oscar de la Renta, além de aparecer no clique com um véu cobrindo boa parte do rosto. Paris optou por um penteado com o cabelo parcialmente preso.

Segundo informações do E!, Kathy e Rick, mãe e o pai da noiva, foram vistos chegando ao local do evento, a propriedade de seu falecido avô em Bel-Air. O casal foi visto junto pela primeira vez em janeiro do ano passado.

Eles ficaram noivos em fevereiro deste ano. Em julho, foi anunciado que Paris estava grávida do primeiro filho. De acordo com informações do site Page Six, a socialite, de 40 anos, revelou em janeiro que estava fazendo procedimento de fertilização in vitro para engravidar.