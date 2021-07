Paris Hilton está grávida do primeiro filho, aponta site

VO Victória Olímpio

(crédito: Paris Hilton/Instagram/Reprodução)

A empresária Paris Hilton está grávida do primeiro filho. De acordo com informações do site Page Six, a socialite, de 40 anos, revelou em janeiro que estava fazendo procedimento de fertilização in vitro para engravidar. Ela está noiva do empresário Carter Reum.

O casal foi visto junto pela primeira vez em janeiro do ano passado. Eles ficaram noivos em fevereiro deste ano. Kim Kardashian, amiga de Paris, a aconselhou a iniciar o procedimento. No início do ano Paris revelou que essa seria a unica maneira de garantir que teria um casal de gêmeos.

"Temos feito a fertilização in vitro, então posso escolher gêmeos se quiser. Estou feliz que ela me deu esse conselho e me apresentou ao médico", disse ela. Paris também elogiou o noivo pela "solidariedade", e o classificou como o "homem dos sonhos" em entrevista à revista People.

Há algumas semanas Paris revelou que terá o próprio programa de culinária na Netflix. A modelo fechou acordo com a plataforma de streaming e irá estrear em 4 de agosto o Cooking with Paris (Cozinhando com Paris). No programa, a nova chef irá convidar amigos e famosos para sua casa enquanto tenta cozinhar para eles.