Miranda McKeon, da série 'Anne with an E', passa por mastectomia dupla

VO Victória Olímpio

Após revelar que descobriu um câncer de mama, Miranda McKeon, conhecida por interpretar a personagem Josie Pye, na série Anne With an E, da Netflix, passou por uma mastectomia dupla. A atriz, de 19 anos falou nas redes sociais sobre a cirurgia algumas horas antes de iniciar o procedimento.

"Vou fazer uma mastectomia dupla — um procedimento para remover todo o tecido mamário sob a pele de ambos os lados, bem como alguns gânglios linfáticos do meu lado direito. Isso eliminará qualquer câncer e diminuirá significativamente meu risco de recorrência no futuro. Isso também significa que eu estarei livre do câncer", explicou.

Em julho, McKeon contou que descobriu um caroço no seio durante viagem com amigos. Ela estava apenas ajeitando a blusa quando percebeu que tinha algo diferente. No entanto, ela descobriu que a situação era um pouco mais complicada, já que o câncer está no estágio 3, tendo se espalhado para os gânglios linfáticos.

"Depois de dezenas de horas de reuniões com cirurgiões e tanta pesquisa (a maioria feita por minha mãe, obrigado mãe!) Eu realmente sinto que encontrei a equipe perfeita. Enquanto nas mastectomias tradicionais, as mulheres ficam quase totalmente dormentes no tórax - terei uma sensação de preservação da mastectomia que é segura do ponto de vista oncológico, mas mais cuidado é tomado ao cortar nervos e enxertos de nervos são feitos para reconstruir nervos cortados", explicou.

Por fim, a jovem agradeceu o apoio que está recebendo: "Embora certamente demore um pouco de tempo, estou muito grata por voltar a me parecer e me sentir eu mesma! Hoje, a etapa 2/3 será finalizada com a radiação a seguir. Como sempre, não posso agradecer a todos o suficiente por seu apoio contínuo. As pessoas em minha vida aparecem para mim, todos os dias, de maneiras tão ternas e comoventes. Eu sou uma garota de sorte".