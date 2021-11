Thaila Ayala fala sobre perda de memória durante gravidez: "Coisa louca"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução )

Na reta final da gravidez, Thaila Ayla compartilhou alguns momentos da maternidade e revelou que tem percebido uma perda de memória. Em entrevista a revista Quem, a atriz afirma que costumava fazer várias tarefas ao mesmo tempo, mas que atualmente está tendo dificuldades.

"No momento estou tendo esse probleminha de conseguir conectar o Tico e o Teco (risos). Sempre fiz 30 coisas ao mesmo tempo, sempre pensei em tudo, resolvia tudo... E não estou conseguindo!", desabafa. Segundo ela, até para terminar as frases está sendo difícil.

"Não consigo concluir uma frase, um pensamento (risos). É impressionante. Você começa uma frase e não consegue concluir. É uma coisa louca", brinca ao falar sobre um dos sintomas que costuma ser comum entre as gestantes.

A previsão para nascimento do bebê é em 13 de janeiro. Atualmente, Thaila está focada na divulgação do filme Moscow, onde interpreta Val, uma mulher atraente e forte que fica órfã na infância e é acolhida pelo mafioso Tony (Werner Shünemann), dono do Moscow Club.