MTV EMA 2021: O que você precisa saber sobre a premiação deste domingo (14/11)

(crédito: Gabriela Schmidt )

Apresentado pela rapper Saweetie, o MTV Europe Music Awards (EMA) 2021, premiação que celebra a música ao redor do mundo, é realizado neste domingo (14/11). Diretamente de Budapeste, na Hungria, o evento será transmitido ao vivo pela MTV e pela plataforma de streaming gratuita Pluto TV, a partir das 17h. Antes da cerimônia oficial, às 16h, a emissora e a plataforma exibirão o pré-show, direto do tapete vermelho.

A cantora Manu Gavassi será a responsável por representar o Brasil no evento. Além de concorrer na categoria Melhor artista brasileiro ao lado de Anitta, Luisa Sonza, Ludmilla e Pabllo Vittar, Manu apresentará uma das categorias da noite. As celebridades internacionais Rita Ora, Winnie Harlow, Ryan Tedder, Drew McIntyre, Olly Alexander e Joel Corry também estarão presentes na premiação para a entrega de troféus.

Já as performances musicais serão encabeçadas pela apresentação do músico Ed Sheeran, que concorre em cinco categorias nesta edição do EMA, incluindo Artista do ano e Melhor artista pop. Esta será a terceira performance de Sheeran na premiação, que também se apresentou nas edições de 2014 e 2015. As cantoras Griff e girl in red, por sua vez, se apresentarão pela primeira vez na cerimônia, além de concorrerem à categoria Melhor artista push. Imagine Dragons, OneRepublic, Maluma, Måneskin, Yungblud, Kim Petras e a própria apresentadora Saweetie completam a lista de artistas que se irão performar no evento.

Quem lidera a lista de mais indicações na edição é o cantor Justin Bieber, com oito nomeações, incluindo duas na categoria Música do ano. Com seis indicações, os rappers Doja Cat e Lil Nas X ficam logo atrás de Bieber, ambos concorrendo à Artista do ano. Neste ano, os novatos Olivia Rodrigo e The Kid LAROI também estreiam na premiação, com cinco indicações cada.

Confira os principais indicados ao MTV EMA 2021:

Artista do ano

Justin Bieber

Ed Sheeran

Doja Cat

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Grupo do ano



BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Música do ano



Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Ed Sheeran - Bad habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - Montero (Call me by your name)

Olivia Rodrigo - Drivers license

The Kid LAROI, Justin Bieber - Stay

Clipe do ano



Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Ed Sheeran - Bad habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - Montero (Call me by your name)

Normani ft. Cardi B - Wild side

Taylor Swift - Willow

Artista pop do ano



BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Artista revelação



Giveon

Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Melhor artista brasileiro



Anitta

Luísa Sonza

Ludmilla

Manu Gavassi

Pabllo Vittar

Artista de rock



Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Artista de rap



Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Artista alternativo



Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

Artista eletrônico



Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Maiores fãs



Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Melhor artista push



24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN

Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Melhor parceria



Black Eyed Peas, Shakira - Girl like me

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the door open

Doja Cat ft. SZA - Kiss me more

Lil Nas X, Jack Harlow - Industry baby

The Kid LAROI, Justin Bieber - Stay

The Weeknd & Ariana Grande - Save your tears (Remix)

Melhor artista latino



Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Clipe por uma causa



Billie Eilish - Your power

Demi Lovato - Dancing with the devil

girl in red - Serotonin

H.E.R. - Fight for you

Harry Styles - Treat people with kindness

Lil Nas X - Montero (Call me by your name)

Melhor artista de k-pop



BTS

LISA

Monsta X

NCT 127

ROSÉ

TWICE

*Sob supervisão de