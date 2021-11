CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução)

A carreira de Anitta é marcada por clipes polêmicos, grandiosos e sexys. Mas a garota do Rio parece ter chegado ao auge da sensualidade no novo videoclipe. Para Envolver, novo single em espanhol, Anitta contracena com o dançarino marroquino Ayoub. Os dois trocam carícias e fazem o clima esquentar com vários passos de dança com conotação sexual.

A própria Anitta atuou como diretora do clipe. Pelas redes sociais, a brasileira disse que a faixa é voltada para o mercado musical da América Latina. "Essa música estava guardadinha e resolvi lançar com foco no mercado latino, mas tenho certeza que todos vão curtir! O ritmo é bem envolvente e o clipe eu fiz com muito carinho!", escreveu.

Anitta no clipe de Envolver (foto: Reprodução)

O par de Anitta no clipe é um marroquino sarado de 1,80m. A brasileira contou que conheceu Ayoub pelo TikTok, e que ficou interessada na hora — e não apenas no sentido profissional. A cantora comentou sobre o encontro com Ayoub pelos stories do Instagram.

a Anitta falando que viu o menino no tiktok e queria f*der com ele aí teve a ideia de chama ele pro clipe TUDO ISSO EM ESPANHOL NA FRENTE DO MLK pic.twitter.com/t1AhraFyEI — m (@anittxsonz) November 9, 2021