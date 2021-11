Alinne Moraes se posiciona contra Bolsonaro e dispara: 'Destruiu tudo'

RB Rodrigo Bitencourt de Lyra - Especial para o Uai

A atriz Alinne Moraes, que está no ar atualmente em Um lugar ao sol, novela das 21h da TV Globo, se posicionou contra o governo de Jair Bolsonaro (sem partido) em entrevista cedida para a revista Harper’s Bazaar Brasil. A famosa expôs sua posição sem medo, complementando que não vê a hora do fim deste mandato político.



"Para mim, falar de futuro é falar 'Fora Bolsonaro'. Com ele, é impossível. É como se a gente estivesse estagnado para pior. Ele destruiu o Brasil. Destruiu tudo", disparou Alinne.

Ela também afirmou que suas opiniões para os mais diversos assuntos são baseadas em crenças pessoais de vida.

"Me posiciono sobre coisas que realmente acredito, mas não tenho formação para ficar falando sobre assuntos que não domino. Não vou abrir uma live e puxar uma explicação sobre política, história, leis. Sou eu mesma, como cidadã, como mulher, como mãe de família" , declarou.



Em recente entrevista para o Gshow, a atriz comentou sobre o papel que está interpretando na nova novela das 21h, onde faz par romântico com Cauã Reymond.



"Logo no começo, a gente vê que é uma relação até meio maternal dela com Renato. Ela cuida dele como se fosse um filho. Ele é tão desestruturado quanto a Bárbara, mas o amor faz com ela tenha muito afeto e esteja ao lado dele mesmo nos erros", disse Alinne.

"Quando ela perde o Renato, isso muda, porque ela não assume mais esse lugar de 'cuidadora'. O Christian chega muito mais sério, mais duro e consciente de toda a sociedade, até por causa da origem dele. Então eles batem muito de frente e ela se sente muito solitária", contou Alinne.



Ainda comentando sobre a trama, a artista acrescentou: "Ela é equivocada, precisa da verdade. Quando ela acha que o Renato é uma pessoa e ele é uma mentira, a Barbara se perde cada vez mais. Eles têm uma relação muito tóxica".