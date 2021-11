Após 13 anos, tutela de Britney Spears pode acabar nesta sexta em audiência

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A tutela paterna de Britney Spears, 39, pode chegar ao fim nesta sexta-feira (12/11) após 13 anos de polêmicas, a depender da decisão da juíza Brenda Penny, de Los Angeles. Em setembro, Jamie Spears foi retirado do posto e substituído por um tutor temporário.



Nessa ocasião, a magistrada aceitou o pedido da defesa de Britney para marcar uma outra audiência em breve a fim de finalmente formalizar a rescisão da tutela. Trata-se da reunião desta sexta.

"Esta semana vai ser muito interessante para mim! É por isso que mais rezei na minha vida", escreveu a cantora nesta semana no Instagram, mas excluiu a publicação na sequência.

Em outubro, ambas as partes chegaram a um consenso sobre o fim da tutela. Embora discorde que tenha tirado proveito de sua condição de tutor para controlar a vida e a carreira de Britney, Jamie Spears disse que a cantora "acredita que pode administrar sua própria vida".

Na manhã desta sexta, a tag #FreeBritney figurou entre os trending topics do Twitter. O noivo da cantora, Sam Asghari, publicou um vídeo em seu Instagram em que Britney aparece vestindo uma camiseta com o nome do movimento.

Abaixo da tag, ainda aparece escrito: "É um movimento pelos direitos humanos". Asghari também apareceu vestindo a camisa do movimento nas suas redes sociais.