Paolla Oliveira é eleita a mulher mais sexy do mundo

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Twitter @paolla / Reprodução)

A atriz Paolla Oliveira tem motivos para comemorar mais um marco em sua vida. A loira foi escolhida como a mulher mais sexy de 2021 em votação realizada pelo Clube da Vip.



Após Oliveira terminar em oitavo lugar no ano passado, essa foi a primeira vez que a atriz conquistou o título entre outras 100 famosas brasileiras e internacionais. Entre as 10 mulheres mais sexy, também aparecem: Grazi Massafera (6ª), Deborah Secco (7ª), Dandara Mariana (8ª), Adriane Galisteu (9ª) e Isis Valverde (10ª). Ao todo, a decisão contou com os votos de 88 jurados e 533 celebridades indicadas.

No ano passado, a primeira colocação foi da cantora Iza, que agora ocupa o 2º lugar. No pódio também estão Anitta , Luísa Sonza e Juliette Freire . Lucas Hit , idealizador do concurso, explicou o resultado através de suas redes sociais. "Paolla Oliveira esteve em todas as nossas listas publicadas, mas é a primeira vez que vence como a Mulher Mais Sexy do Mundo. Super merecido!".

"Ela, esse ano, exalou o amor em todos os sentidos, com um carisma único, além de se mostrar uma mulher real, sem filtro, com defeitos. Isso sim é ser uma mulher sexy", elogiou, em referência ao namoro com Diogo Nogueira.



Atualmente, Paolla Oliveira está em um relacionamento com o cantor Diogo Nogueira . O artista revelou, inclusive, que Mumuzinho foi o "cupido" da relação. Em entrevista ao canal Rap 77 , o sambista explicou que o artista arquitetou o encontro do casal junto com a empresária da atriz.

O cantor não acreditou quando Mumuzinho disse que gostaria de apresentá-lo à global. "Tudo começou através da Mari, empresária dela e do Mumu. Eu estava solteiro, ela também. Mari conversou com ele e falou: 'Tô querendo arrumar um namorado para a Paolla. O que você acha do Diogo Nogueira?'", contou o sambista.