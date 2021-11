Thiago Amud lança 'São', álbum em parceria com diversos artistas

CB Correio Braziliense

(crédito: João Atala)

O cantor e compositor Thiago Amud está lançando seu quarto álbum de estúdio. Depois de Sacradança, De ponta a ponta tudo é praia-palma e O cinema que o sol não apaga, chegou a vez de São. O trabalho é o mais positivo do cantor e traz contribuições de diversos artistas, como Moreno Veloso, Pretinho da Serrinha, Carlinhos 7 Cordas e Márcio Vanderlei.

Amud é carioca mas vive em Belo Horizonte. Tem uma pegada MPB que lembra os grandes da música brasileira, como Chico Buarque, Aldir Blanc, Francis Hime e Caetano Veloso. Inclusive, trabalhou com os dois últimos nomes, com destaque para os arranjos de orquestra que fez para Meu coco, último álbum do filho de dona Canô. Os singles Graça e A galera ria, lançados previamente, dão pistas do que os fãs poderão escutar no novo projeto do músico.

O álbum foi gravado em estúdio e ao vivo para soar mais orgânico e fluido. Segundo o próprio cantor, o trabalho foi norteado com o seguinte pensamento: cada nota tocada teria que agradar todos os músicos envolvidos. E, com muita conversa entre os artistas, foi o que aconteceu. São surgiu do senso de coletividade de Thiago Amud e traz uma luz de esperança em tempos obscuros. Ele estará disponível em todos os serviços de streaming musicais a partir dessa sexta (12/11).